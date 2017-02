Müllrose. Die Leiche der 79 Jahre alten Frau sei am Vormittag in Müllrose (Landkreis Oder-Spree) gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend sei der 24-jährige Enkel in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe an einer Kontrollstelle die beiden Polizisten überfahren. Diese seien noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte der Polizeisprecher Ingo Heese am Dienstag.

Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht. Sie kündigte für den Nachmittag weitere Informationen an. Deshalb ist unklar, ob der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht ist.

Mehr dazu in Kürze

Von dpa/RND/abr/wer