Lima

Sechs Spieler einer Fußballjugendmannschaft sind bei einem Busunglück in Peru ums Leben gekommen. Auch der Fahrer des Busses wurde getötet, wie das peruanische Innenministerium am Sonntagabend mitteilte. Sieben weitere Spieler und zwei Betreuer wurden verletzt, als der Bus im peruanischen Amazonasgebiet in einen 90 Meter tiefen Abgrund stürzte.

Die Sub-15-Auswahl der Provinz Rodríguez de Mendoza war auf dem Weg zu einem regionalen Turnier in der Stadt Chachapoyas. Das Turnier wurde nach dem Unglück abgesagt. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

Von RND/dpa