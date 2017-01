New York. Diese Party gehört seit Jahrzehnten fest zu New York. Die Menschen begrüßen am Times Square das neue Jahr mit Konfettiregen und riesigem Kristallball. Etliche US-Megastars haben schon bei dieser Traditionsparty im Herzen der Metropole gesungen. Dieses Mal war Mariah Carey die Auserwählte – und wird es sicher niemals wieder werden.

Die Carey ist für ihre Prasswurst-Outfits ja bekannt – und gefürchtet. Das fleischfarbenen Irgendwas, das wie auf die Haut geschweißt wirkt, war das perfekte Beiwerk für den Peinlich-Auftritt um 20 Minuten vor Mitternacht.

Drei Lieder sollte die eigenwillige Diva singen. Los ging es mit „Auld Lang Syne“ – blöd nur, dass die Sängerin nicht lippensynchron mit dem Playback war.

Zweite Nummer, zweiter Patzer: Dieses Mal setzte das Playback gar nicht ein. Carey, aufgescheucht auf der Bühne hin und her trampelnd, versuchte, das Publikum mit einzubeziehen. Das blieb stumm. „Ich wollte auch gern Urlaub haben, habe ich aber nicht“, schimpfte sie ins Mikro und versuchte sich an ein paar Tanzbewegungen. Am Ende rief sie: „Das war einmalig.“

Hier stimmte gar nichts: Weder die Stimme noch das Outfit. Mariah Careys peinlicher Auftritt in New York. Zur Bildergalerie

Dritter Song, wieder ein Reinfall: Nicht ansatzweise synchron bekam die 46-Jährige ihre Lippen zum Song. „Es wird nicht besser“, sagt sie und verschwindet von der Bühne. Ein Befreiungsschlag nach rund sechs hochgradig peinlichen Minuten.

Dafür klappte im Anschluss der traditionelle „Balldrop“, bei dem sich ein fünf Tonnen schwerer Kristallball mit dreieinhalb Metern Durchmesser an einer Stange über dem Broadway in Bewegung setzt und zum neuen Jahr erstrahlt. Bürgermeister Bill de Blasio und Ban Ki Moon, der seinen letzten Tag als UN-Generalsekretär beging, starten die Bewegung des Balls gemeinsam per Knopfdruck.

Von RND/cab