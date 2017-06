Berlin. Fußballprofi Mario Götze (25) und seine Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) haben sich verlobt. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte die Agentur des Models am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Götze postete auf Instagram ein Foto der beiden, wie sie sich bei Kerzenlicht vor einem Pool küssen, dazu ein Herz- und ein Ringsymbol.

❤️ Ein Beitrag geteilt von ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀MARIO GÖTZE (@gotzemario) am 30. Jun 2017 um 0:30 Uhr

Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund arbeitet derzeit an seinem Comeback. Die 27-Jährige hatte in diesem Jahr bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ mitgemacht. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar. Zuletzt besuchten sie gemeinsam die kirchliche Hochzeit von Nationaltorhüter Manuel Neuer in Italien.

Von RND/dpa