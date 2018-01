Mats und Cathy Hummels haben einen Sohn

München. Noch etwas erschöpft blicken die beiden in die Kamera. Kein Wunder, denn kurz zuvor sind sie Eltern geworden: Bei Twitter und Instagram haben Fußballweltmeister Mats Hummels (29) und seine Ehefrau Cathy (29) am Donnerstag verkündet, dass ihr Sohn zur Welt gekommen ist – inklusive Fotos. „Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer auf meine Frau und meinen kleinen Sohn sein“, schrieb der Bayern-Star unter einem Bild der kleinen Familie.

Look who decided to join us today 👶🏻



Welcome to this beautiful world! We are incredibly happy and I couldn’t be more proud of my wife and my little son who are both doing well 🙌 pic.twitter.com/Yem7TRsoou