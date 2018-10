Fidschi

Spätestens nach dem Vorfall auf einem Markt auf Fidschi steht sie im Fokus: die Personenschützerin von Herzogin Meghan, deren Name bisher nicht bekannt ist. Als es Meghan zu viel wurde und sie den Besuch vorzeitig abbrach, sorgte sie entschieden dafür, dass ihr niemand zu nahe kam und bahnte ihr einen freien Weg.

Noch immer wird der Job des Bodyguards eher mit Männern verbunden: Dabei zeigt das Beispiel, dass dem längst nicht mehr so ist. Der „Daily Mail“ zufolge soll Meghans Personenschützerin schon seit mehreren Monaten für sie und ihren Mann Prinz Harry arbeiten. Sie habe Prinz Harrys früheren Sicherheitschef Bill Renshaw abgelöst, als dieser nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand ging. Den Namen der Frau will der Kensington-Palast aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgeben, wie zahlreiche Medien berichteten.

Meghans Personenschützerin: Weibliche Bodyguards nicht unüblich bei britischen Royals

Während männliche Bodyguards meist nicht weiter Aufsehen erregen, wird Meghans Personenschützerin viel kommentiert: „Bewaffnet und in Killer-Highheels“ titelt die „Daily Mail“ und beschreibt Aussehen und Style der Frau, für deren Job das überhaupt keine Rolle spielt.

Weibliche Bodyguards sind bei den britischen Royals übrigens keine Seltenheit: Herzogin Kates Sicherheit wird durch Personenschützerin Emma Probert gewahrt, auch Herzogin Camilla hat laut dem Modemagazin „Haper’s Bazaar“ eine Frau angestellt, die sie schützt.

