Deutschland

Frühlingsgefühle im Februar: In weiten Teilen Deutschlands sorgt Hoch Frauke ungewöhnlich früh im Jahr für milde Temperaturen – zum Beispiel in Bayern, wo das Thermometer zu Beginn der letzten Februarwoche bis zu 18 Grad erreicht hat. „In der Tat ist es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Im Mittel sei der Februar im Süden etwa 2,5 Grad wärmer als die über Jahrzehnte gesammelten Durchschnittstemperaturen. Nachts macht sich allerdings nach wie vor der Winter bemerkbar: mit Temperaturen von bis zu minus 4 Grad gibt es fast überall noch Frost.

Am Mittwoch rechnet der DWD im Norden und östlich der Elbe mit Temperaturen von 11 bis 16 Grad. In Hannover erwarten Wetterexperten Temperaturen bis zu 15 Grad. Am Rhein und seinen Nebenflüssen könnte es bis zu 21 Grad warm werden. Andere Wetterdienste sind noch optimistischer und halten Temperaturen bis zu 23 Grad für realistisch. Dann würde das Februarwetter an einer historischen Temperaturmarke kratzen: Der bisherige Rekord im Februar liegt bei 23,1 Grad, gemessen im Jahr 1900 in Jena.

Zum Wochenende wird es stürmisch

Am Donnerstag wird es allerdings schon wieder ungemütlich: Der DWD prognostiziert starke Bewölkung im Westen und Südwesten und Temperaturen von 9 bis 13 Grad im Norden, sowie 12 bis 18 Grad am Ober- und Hochrhein. Zum Wochenende rechnet der DWD gerade im Süden mit teilweise böig auffrischenden Wind und schauerartigem Regen.

Von RND/dpa