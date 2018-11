Berlin

Mehr als 30 Jahre nach einem Mord an einer Frau in Berlin haben Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Zielfahnder verhafteten den 61-Jährigen am Donnerstag im Bezirk Neukölln, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dem deutschen Staatsangehörigen wird demnach vorgeworfen, am 18. September 1987 eine 30-Jährige in der Innstraße getötet zu haben. Der Verdacht gegen den Mann ergab sich laut Behördenangaben durch Auswertungen von Tatspuren und neuartige molekulargenetische Untersuchungsmethoden. Die Ermittlungen seien bereits vor einiger Zeit wieder aufgenommen worden.

Zu den Umständen des damaligen Falles sowie zur Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag zunächst keine Angaben.

Im September 1987 war eine 30-jährige Frau vom eigenen Sohn tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Der Sechsjährige war gerade von der Schule zurückgekehrt. Laut Obduktionsbericht starb die Mutter zweier Kinder an einer Drosselung sowie Stichen in den Hals. Hinweise auf Motiv und Täter fehlten.

