Vigo

Beim Einsturz eines Holzstegs während eines Konzerts in der spanischen Stadt Vigo sind 313 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Nach Behördenangaben befanden sich zahlreiche junge Leute auf dem hölzernen Steg am Hafen, als er am Sonntag gegen Mitternacht zum Ende eines dreitägigen Musikfestivals nachgab.

Die Planken seien über eine Strecke von etwa 40 Metern gebrochen, erklärten Rettungsdienste. Menschen seien in die darunterliegende See gestürzt. Augenzeugen berichteten von Panik in der Menge.

Der Präsident der Hafenbehörde der nordwestspanischen Stadt, Enrique César López Veiga, sagte, er vermute ein bauliches Problem als Unglücksursache. Der Steg wird von Betonpfeilern getragen. Wahrscheinlich sei er wegen Überlastung eingestürzt, sagte López Veiga. Bürgermeister Abel Cabellero kündigte eine Untersuchung an.

Der Leiter der Gesundheitsbehörden der Region Galicien, Jesús Vázquez Almuiña, sagte dem Fernsehsender Antena 3, 313 Menschen hätten behandelt werden müssen. Das populäre Festival wird jährlich veranstaltet. Neben Konzerten finden dort auch urbane Sportarten wie Skateboarding statt.

Von RND/dpa