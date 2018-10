Timmendorfer Strand

Zwei Zeuginnen haben in Schleswig-Holstein in der Nacht zu Dienstag einen verletzten und gefesselten Mann entdeckt. Die beiden Frauen waren an der Bundesstraße 76 auf einer GPS-Schnitzeljagd – auch Geocaching genannt – unterwegs.

Der Mann hatte Schnittverletzungen im Bauchbereich sowie an den Armen. Das bestätigten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagmittag. Der Verletzte wurde in die Uniklinik gebracht, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. „Der Mann war an Händen und Füßen gefesselt und nicht ansprechbar“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Auffahrt am Parkplatz zum Waldfriedhof ist mit rot-weißem Polizeiband angeflattert, die Pforte zum Friedhof abgesperrt. Quelle: Martina Janke-Hansen/LN

Ebenfalls bewahrheitet haben sich die Angaben, wonach es sich bei dem Mann um einen 38-Jährigen handelt, der seit mehreren Tagen vermisst wurde. Seine Freundin hatte eine Vermisstenanzeige erstattet und suchte ihn auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook. „Wo die Person sich zwischenzeitlich aufgehalten hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.“ Möglicherweise ist der Gefesselte um das Opfer eines erpresserischen Menschenraubes geworden.

Hundestaffel, Feuerwehr und Spurensicherung im Einsatz

Die Bundesstraße 76 war in dem betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt. Experten der Spurensicherung suchten das Areal ab. Die Freiwillige Feuerwehr war zuvor zum Ausleuchten des Fundorts gerufen worden. Streifenwagen-Besatzungen sperrten die Straße.

Die Beamten, die die Straße im Ortszentrum sicherten, hatten Glück: Ihre Kollegen der Lübecker Diensthundestaffel, die bei diesem Einsatz selbst nicht gefordert waren, brachten frischen Kaffee.

Während des Einsatzes wirkte die Szenerie auf der anderen Seite am Ortseingang von Scharbeutz unheimlich. Die hellen Blitze des Blaulichts warfen im Sekundentakt verzerrte Schatten auf die Hotel-Fassade des Belveder. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen unklar. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.

Von Marina Janke-Hansen/LN/RND