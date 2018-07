Paderborn

Mit ihrem Besuch am Montag (15 Uhr) bei einem Altenpfleger in Paderborn löst Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein. In einer Fernsehsendung hatte die CDU-Chefin dem 36-jährigen Fachpfleger Ferdi Cebi auf dessen Einladung hin zugesagt, ihn einmal bei seiner Tätigkeit zu begleiten. In der ZDF-Show „Klartext, Frau Merkel“, in der Bürger ihre Fragen an die Politikerin richten konnten, hatte Cebi Personalnot und mangelnde Bezahlung in der Pflege kritisiert.

Der Altenpfleger Ferdi Cebi (r.) steht im St. Johannisstift Altenheim an dem Bett des 80jährigen Bewohner Joseph P. und hilft ihm beim trinken. Quelle: dpa

Dass er dennoch seinen Beruf gerne und mit Leidenschaft ausübt, will er der Kanzlerin am Montag nach eigener Aussage auch mit auf den Weg geben. Der 36-Jährige ist seit dem Zivildienst im Altenheim St. Johannisstift in Paderborn tätig. Bei ihrem Besuch am Montag soll Merkel auch Cebis Kollegen und pflegebedürftige Menschen treffen.

Von RND/dpa