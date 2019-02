Dortmund

Tiere töten, Waffenwahn und Waidmänner in Waldgrün – über das Jagen gibt es viele Klischees. Maraike Heyken widerlegt sie alle. Sie ist jung, blond und leidenschaftliche Jägerin. In Karohemd und Cargohose steht die 24-Jährige in Dortmund auf der Messe Jagd und Hund am Stand von Outfluencer, einer Agentur, die Outdoorprodukte in sozialen Medien vermarktet – mithilfe von Menschen wie ihr.

Maraike Heyken aus Ostfriesland ist kein Model. Seit zwei Jahren hat sie den Jagdschein, wie mittlerweile einige Tausend Hobbyjägerinnen in Deutschland. Unter 20 600 Jagdkurs-teilnehmern waren im vergangenen Jahr 24 Prozent Frauen – ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zu 2011. Insgesamt wird der Nachwuchs jünger. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands liegt das Durchschnittsalter in Kursen mittlerweile bei 35 Jahren.

Jagd-Branche hat Instagram , Youtube und Snapchat für sich entdeckt

Plattformen wie Instagram, Youtube und Snapchat hat die Branche längst für sich entdeckt. Auf Europas größter Jagdmesse in Dortmund gibt es nicht nur elektronisch beheizbare Herrenjacken, Damenschmuck aus Hirscheckzähnen und Flinten im Wert eines Kleinwagens. Es treffen sich dort auch Blogger, Anbieter von Waffensuchmaschinen im Internet und digitale Influencer wie Maraike Heyken. Wenn die 24-Jährige von „guten Strecken“ spricht, heißt das, es gibt viel Wild zum Jagen, mit „Hauptarbeitstier“ meint sie Dackeldame Ronja und ein „Reviergang“ gehört genauso dazu wie „Kunstbauten kontrollieren“ und „Wildacker anlegen“.

Jagen ist eine Welt für sich, eine traditionsreiche, eine teure – aber auch eine wertvolle. Dass Jäger Tiere töten, sie essen und sich ihr Geweih an die Wand nageln, ist ein veraltetes Bild. Zum Jagen gehört heute mehr; bei Berufsjägern nimmt der Anteil der Jagd nur noch etwa 3 Prozent ein, sagt Hermann Wolff, Geschäftsführer des Deutschen Berufsjägerverbands. Heute hegen und pflegen Jäger Tier und Natur. Auf der Jagd und Hund gibt es jede Menge Landwirtschaftsgeräte und neben Jagdhundbedarf auch zum Beispiel Lecksalz mit Anisaroma für Wildschweine.

Früher lebten Jäger von Fleisch und Pelz , heute geht es um mehr

Früher hätten Jäger vom Fleisch und Pelz der Tiere gelebt, sagt Hermann Wolff, heute gehe es mehr um die nachhaltige Nutzung natürlicher Produkte, die sonst einfach entsorgt würden. Eine Marktlücke, die Roland Schuck davon abhält, in den Ruhestand zu gehen. Schuck ist Kürschner in einem kleinen Ort in Schwaben, seit 50 Jahren. „Das ist der älteste Beruf der Welt, neben Prostitution“, sagt Schuck. Und einer, der ausstirbt, weil die Alten nicht mit der Zeit gehen und neue nicht nachkommen. Seine Geschäftsidee: Er macht aus Jagdgut Gebrauchsgegenstände. „Die Zeiten der Pelzmäntel sind vorbei“, sagt Schuck, stattdessen macht er Handyhüllen, Taschenanhänger oder Kuscheldecken, aus dem abgezogenen, getrockneten Fuchs, den Jäger ihm vorbeibringen. „Am liebsten würden sie das tiefgekühlte Tier am Stück vorbeibringen, weil die meisten das Abziehen nicht mehr lernen oder wollen“, sagt Schuck.

Jägerin Heyken zieht ihre geschossenen Hasen selbst ab, rupft Fasane und ernährt sich auch fast ausschließlich von Wild. „Das Einzige, was ich schlecht ertrage, ist das Knacken der Knochen“, sagt sie. Und ein abgezogenes Reh an den Haken an der Decke zu hängen, das gehe auch nur zu zweit. Zwei Böcke hat sie schon geschossen, wie sie ihren 6000 Followern auf Instagram zeigt. Hauptberuflich will Maraike Heyken das Ganze nicht machen, weil sie dafür weg aus ihrer Heimat müsste. Dort arbeitet sie als Konstrukteurin beim Schiffsbau.

Von Julia Rathcke/RND