Nach der Gewalttat in einem Lübecker Linienbus ist am Sonnabend ein 34 Jahre alter Deutsch-Iraner dem Haftrichter vorgeführt worden. Insgesamt zwölf Menschen sind am Freitag bei der Messerattacke verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann „eine möglichst große Zahl von Menschen verletzen wollte“.