Hannover

Ein Mann ist am Sonnabend in Hannover durch eine Messerattacke getötet worden. Der 39-Jährige hatte eine Stichverletzung am Oberkörper erlitten. Ein Fußgänger hatte den lebensgefährlich Verletzten kurz nach 19 Uhr auf dem Bürgersteig bemerkt, nachdem dieser zusammengebrochen war.

39-Jähriger Mann stirbt an Folgen des Messerangriffs im Krankenhaus

Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde umgehend notoperiert, erlag aber dennoch wenig später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts, der Täter ist allerdings noch nicht gefasst.

Nach der Messerattacke am Hauptbahnhof Hannover: Täter weiter auf der Flucht

Offenbar ist dem blutigen Angriff ein Streit vorausgegangen, vermutlich steht die Tat im Zusammenhang mit der dortigen Drogenszene. Bis etwa 22 Uhr untersuchte die Kriminaltechnik die rund 60 Meter zwischen Tat- und Fundort.

Als die Polizei eintraf, hielten sich in der Nähe noch 20 bis 25 Personen aus dem Drogenmilieu auf, von ihnen allen wurden die Personalien festgehalten. Nach RND-Informationen gaben sie aber alle gegenüber den Beamten an, nichts mitbekommen zu haben.

Polizei sucht nach Zeugen des Messerangriffs

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln, der ungepflegt und etwa 1,75 Meter groß ist. Er hat eine dünne Statur, markante Wangenknochen und eine längere, größere Nase. Der Gesuchte hat blonde, gewellte Haare, die im Nacken etwas länger sind. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von RND/pah