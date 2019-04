Jilin

Ein chinesisches Baby ist mit nur sechs Monaten schon ein Internetstar – und zwar wegen seiner Speckröllchen an den Armen, die an das französische Michelin-Männchen erinnern. Die Eltern des Kindes hatten ein Video von ihrem Sprössling im Netz gepostet und so den Hype ausgelöst.

Bilder der „ Daily Mail“ zeigen das Kind mit seinen besonderen Armen. Baby Xue Yuyan wiege 12,5 Kilogramm – etwa mehr als ein Drittel mehr als das durchschnittliche chinesische Baby in dem Alter, wie die britische Zeitung berichtet.

„ Michelin “-Baby laut Vater gesund

Trotz der Speckröllchen am Arm sei seine Tochter gesund, sagte der Vater Xue Lei der „ Daily Mail“. Auf dem chinesischen Kurz-Video-Dienst Kuaishou dokumentierten er und seine Frau die Entwicklungen ihres Kindes.

Hinweise, dass das Baby an der seltenen Erbkrankheit mit dem Namen „Michelin-Reifen-Baby-Syndrom“ leidet, geben die Eltern nicht – davon sind laut „Science Daily“ weniger als ein Dutzend Fälle weltweit bekannt.

Von RND/hsc