New York

Auftritt mit Knalleffekt: In den vergangenen Wochen reiste Michelle Obama quer durch die USA, um ihr Buch „Becoming“ zu bewerben. Am Mittwoch aber kam es zu einem besonderen Höhepunkt ihrer Reise. Im New Yorker Barclay Center auf ihrem letzten Termin traf sie auf Stilikone Sarah Jessica Parker ( Sex and the City) – und entsprechend wählte die ehemalige First Lady ihr Outfit – ein knallgelbes Seidenkleid von Balenciaga. Dazu wählte sie glitzernde Overknee-Stiefel mit hohen Absätzen, ebenfalls von Balenciaga: dem Vernehmen nach zu einem Preis rund 3500 Euro.

Im Vergleich zu ihr wirkte die sonst so modebewusste Sarah Jessica Parker in ihrem dunklen Paillettenkleid beinahe schon fast etwas bieder.

Von RND