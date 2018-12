Rüthen

Tausende Liter Milch sind in Westfalen auf einer Straße festgefroren. Unbekannte hatten am Samstagabend die Ablaufhähne eines geparkten Milchanhängers geöffnet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer hatte den Anhänger in Rüthen bei Soest abgestellt, um weitere Milch bei angrenzenden Bauernhöfen abzuholen.

Als er zurückkam, hatten sich etwa 15.000 Liter über die Fahrbahn ergossen und waren bei Temperaturen von etwa Minus 4 Grad angefroren. Die Milch habe in der gesamten Fahrbahnbreite einen rutschigen Belag gebildet, berichtete die Feuerwehr. 20 Kräfte seien im Einsatz gewesen, um die Milch mit Salz und Wasser von der Straße zu lösen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Von RND/dpa