Mindestens 27 Tote bei Busunfall in Indonesien

Jakarta. 16 weitere Menschen seien verletzt worden, manche von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Motor des Fahrzeuges sei beim Anstieg offenbar ausgefallen, woraufhin der Bus zurückgerollt sei, sagte Joni. Dann sei er mit einem Motorrad zusammengestoßen und einen Abhang auf ein Grasstück heruntergestürzt.

Fernsehbilder zeigten, wie Polizisten, Soldaten und Sanitäter die Opfer des Unglücks vom Unfallort wegbrachten. An Bord des Busses sollen sich mehr als 40 Touristen aus der Region befunden haben. Sie sollen auf dem Weg nach Tangerang südlich von Jakarta gewesen sein.

Wegen schlechter Sicherheitsstandards und Straßen kommt es in Indonesien häufig zu Verkehrsunfällen. Auch in Hongkong hatte es am Samstag ein schweres Busunglück gegeben. Dabei starben nach Behördenangaben 18 Menschen, 47 weitere wurden verletzt.

Von RND/AP