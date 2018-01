Mindestens acht Tote im Mittelmeer vor Libyen

Rom. Die Migranten waren in einem Schlauchboot unterwegs und wurden am Morgen gesichtet, wie die Küstenwache mitteilte. An der Rettungsaktion sei auch die italienische Marine beteiligt gewesen.

Die Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch twitterten, bei dem Unglück seien vermutlich mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Ein Boot sei unterwegs zum Unglücksort.

+++ Breaking +++ Rubber dhingy sunk north of Tripoli. At least > 25 ppl. died in the incident, exact numbers still unclear. Italian Navy on the scene, SW3 on their way, operation still going. — Sea-Watch (@seawatchcrew) January 6, 2018

Es scheine, dass nach einem Einstich die Luft aus dem Schlauchboot entwichen sei, sagte der Sprecher der Küstenwache dem italienischen Fernsehsender RaiNews24. Als die Rettungskräfte am frühen Nachmittag eingetroffen seien, hätten sich noch 20 Migranten im Boot befunden, andere seien im Wasser gewesen. Bei allen acht Toten handele es sich um Frauen, sagte Sergio Liardo weiter.

Überlebende hätten den Rettungskräften gesagt, dass beim Ablegen des Boots in Libyen ungefähr 150 Menschen an Bord gewesen seien. „Wir suchen nach möglichen Überlebenden“, sagte Liardo. Die Suche werde in der Nacht fortgesetzt.

Naufragio al Norte de Tripoli. Decenas de ahogados y otros tantos desaparecidos, la Marina Italana esta recuperando algunos supervivientes. El marcador de muertos del 2018 se acba de estrenar. Tristeza y desesperación ! pic.twitter.com/gljI4VPrue — Oscar Camps (@campsoscar) January 6, 2018

Viele der geretteten Migranten hätten Stunden im Wasser ausgeharrt, erklärte die spanische Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms, die an dem Einsatz nicht beteiligt war. Die spanische Organisation teilte mit, Dutzende Migranten würden nach dem jüngsten Unglück vermutlich nie gefunden. „Die Totenzählung für 2018 hat soeben begonnen. Traurigkeit und Verzweiflung“, twitterte der Proactiva-Gründer Oscar Camps.

Im vergangenen Jahr starben mehr als 3.000 Menschen auf der Route

Ein Sprecher der libyschen Marine sagte, das Boot der Migranten sei gekentert und in internationalen Gewässern gesunken. Es habe in Garbouli östlich der Hauptstadt Tripolis abgelegt. Mehr als 100 Menschen seien an Bord gewesen, sagte Brigadegeneral Ayoub Qassim. Der Marine hätten die Mittel gefehlt, ihnen zu Hilfe zu kommen.

Die Migrationsroute über das Mittelmeer nach Europa ist die gefährlichste der Welt. 2017 starben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 3.000 Menschen in den Fluten.

Von RND/dpa/AP