Hamburg. „Wir wollen nicht politisch sein“, sagte Gerrit Braun, der die Modelleisenbahnanlage zusammen mit seinem Bruder Frederik gegründet hatte. „Aber wir bilden gern und auch mal mit einem Schmunzeln unsere aktuelle Zeit ab – und dazu gehört, dass man gesellschaftliche Schwingungen aufnimmt und den Zeitgeist darstellt.“

Sie wollen nicht politisch sein – trotzdem haben die Macher des Miniaturwunderlandes in Hamburg vor ihr kleines Amerika eine Mauer errichtet. Es ist eine Reaktion auf Donald Trumps Politik. Zur Bildergalerie

Das Ergebnis können die Besucher im Miniaturwunderland sehen: Die Macher der Ausstellung haben eine Mauer vor Amerika errichtet – es ist eine Reaktion auf die Politik von US-Präsident Donald Trump. „Liebe Freunde aus Amerika, bitte mauert Euch nicht ein“, schrieben die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite und stellten dazu Fotos. Die Reaktion der Fans: sowohl Gefällt-mir-Klicks als auch verärgerte Kommentare.

Kritik und Zuspruch von Besuchern des Miniaturwunderlandes

„Ich liebe euch, aber bittet haltet Politik aus Eurem wunderbaren Projekt heraus“, schrieb zum Beispiel ein Nutzer auf Facebook. „Völlig unnötige Aktion. Ich fände es besser, wenn das MiWuLa politisch neutral bleibt, denn schließlich möchte man die kleine Modellwelt einfach genießen und nicht mit Tagespolitik konfrontiert werden!“, meinte ein anderer. Es gab aber auch Zuspruch: „Wer die Welt in Miniatur nachbildet, darf auch auf die Schattenseiten hinweisen. Ich sehe es als klare Botschaft der Menschlichkeit!“, meinte zum Beispiel jemand.

Gemeinsam habe man überlegt, ob sich mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auch für das Amerika in der Hamburger Touristenattraktion etwas ändern müsse, erklärte Braun. Das sei mit einem Augenzwinkern geschehen und eigentlich satirisch gedacht gewesen. Die Mauer sehe man eigentlich gar nicht als jene zu Mexiko, sondern nach dem Motto „Amerika mauert sich gerade ein bisschen ein“, sagte Braun.

„#Let The World Be Great Again“ heißt es auf der etwa 1,60 Meter hohen Mauer, die ein großes offenes Tor hat. „Wir lassen sie noch ein bisschen stehen, werden sie aber in den nächsten Tagen einreißen“, kündigte Braun an.

