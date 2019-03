Detmold/Lügde

Im Fall des tausendfachen Kindesmissbrauchs auf dem Campingplatz in Lügde hat es einen Einbruchsversuch in den Keller des Tatverdächtigen Mario S. (34) aus Steinheim gegeben. Wie die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Detmold am Dienstag mitteilte, soll der Einbruch zwischen dem 30. Januar und dem 3. Februar passiert sein – drei Wochen nachdem Mario S. in seinem Elternhaus in Steinheim festgenommen worden war.

Schon am Tag seiner Verhaftung, dem 11. Februar 2019, hatten Beamte den Campingwagen und die elterliche Wohnung von Mario S. durchsucht und dabei etliche Datenträger und alte Computer mitgenommen. Der 34-Jährige, der mit dem Hauptverdächtigen Andreas V. mindestens 31 Kinder auf dem Campingplatz sexuell missbraucht und sie dabei gefilmt haben soll, lebte überwiegend noch mit seinen Eltern zusammen in einem Mehrfamilienhaus in Steinheim. Seit 2016 soll er sich vermehrt auf dem Campingplatz aufgehalten haben.

Die Mutter von Mario S. will am 3. Februar bemerkt haben, dass die schwere Metalltür zu ihrem Kellerraum so stark beschädigt worden war, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Gegenstände sollen nicht entwendet worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Dienstag dann, dass der Einruchsversuch „während der laufenden Ermittlungen“ zum Missbrauchsfall bei der Polizei Höxter angezeigt worden ist. Bislang sei allerdings kein Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Lügde erkennbar, hieß es.

Wohnungen der Tatverdächtigen erneut durchsucht

Wie die Ermittler mitteilten, hat es am Montag und Dienstag außerdem weitere Durchsuchungen in den Wohnungen der beiden Beschuldigten in Lügde und Steinheim gegeben. Der Hauptverdächtige Andreas V. hatte neben seinem Campingplatz-Arial auch eine Wohnung in Lügde-Elbrinxen angemietet. Zudem sei auf dem Campingplatz ein weiterer Wohnwagen, der dem 56-jährigen Andreas V. zuzuordnen ist, erneut durchsucht worden. An den drei Objekten fanden die Ermittler einige Gegenstände, „die möglicherweise als Beweismittel einzustufen sind“, so die Polizei. Details wollte sie nicht nennen.

Von RND/jra