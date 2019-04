Frankfurt

Sonntags krank werden ist für den Arbeitgeber eine Herausforderung: So geschehen bei der Deutschen Bahn. Weil das Stellwerk wegen der Erkrankung eines Mitarbeiters nicht besetzt war, konnten am Sonntagmorgen und -vormittag keine Fernzüge am Flughafen Frankfurt und am Hauptbahnhof in Mainz halten.

Trotz Anstrengungen habe man die kurzfristige Krankmeldung nicht kompensieren können, sagte ein DB-Mitarbeiter der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Betroffen waren sämtliche ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn, die zwischen Frankfurt und Mainz verkehren. Die Bahn ruft dazu auf, S-Bahnen und Regionalverkehr zum Flughafen nutzen, Fernzüge Richtung Koblenz werden von Frankfurt aus umgeleitet.

Inzwischen sollen die Stationen wieder angefahren werden

Gegen 16 Uhr hat die Bahn die Störungsmeldung auf ihrer Website entfernt, inzwischen sollen die Stationen demnach wieder angefahren werden.

Erst im Februar hatte eine einzige Krankmeldung den nahezu gesamten S-Bahn-Verkehr in Frankfurt lahmgelegt. Große Aufmerksamkeit erregte ein mehrwöchiger Ausfall am Mainzer Hauptbahnhof im Sommer 2013. Damals waren einige Stellwerksmitarbeiter im Urlaub, andere wurden krank. Nachdem die Bundesnetzagentur der Bahn mit Strafzahlungen gedroht hatte, wollte die Bahn ihre Personaleinsätze überarbeiten.

Von RND/msk