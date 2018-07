Miami

Viele Frauen graut es wohl auch immer ein wenig vor der Sommerferienzeit und dem Badewetter – weil sie dem vermeintlichen Schönheitsideal für Badenixen nicht entsprechen, das Plakatwerbung und Kataloge suggerieren. Dass aber auch ganz gewöhnliche Frauen ohne Modelmaße in Bademoden eine tolle Figur machen können, zeigte die Fashionshow der Zeitschrift „Sports Illustrated“ in Miami.

Über den Laufsteg liefen bei der Modenschau zweifelsohne viele Damen mit Traumfigur – aber eben auch Frauen, deren Körper nicht perfekt sind. Mit dabei war etwas die US-Snowboarderin Brenna Huckaby: Die Sportlerin trägt eine Beinprothese, zahlreiche andere Frauen haben Kleidergrößen jenseits der 42.

Brenna Huckaby ist auf eine Beinprothese angewiesen. Quelle: imago

Besondere Aufmerksamkeit bekam das Model Mara Martin. Sie lief in einem goldenen Glitzerbadeanzug über den Laufsteg – und stillte währenddessen ihre fünf Monate alte Tochter Aria. Das Echo war groß, Publikum und Medien feierten die Aktion.

„Ich kann nicht glauben, dass ich aufwache und meine Tochter und mich in den Schlagzeilen sehe“, schrieb Martin am Tag nach der Modenschau bei Instagram. Sie sei dankbar, dass sie mit der Aktion eine Botschaft teilen können und hoffe, dass es irgendwann normal sein werde, in der Öffentlichkeit zu stillen.

„Sports Illustrated“ hatte zuvor die Models für ihre Show bei einem Casting ausgewählt, zu dem mehr als 2000 Frauen eingeladen waren. 16 durften am Ende die Bademodenkollektion für 2019 vorstellen.

Von RND/iro