Als kleines Mädchen übte der Kleiderschrank meiner Mutter eine magische Anziehungskraft auf mich aus: Die Schuhe, Blusen und Handtaschen, am liebsten hätte ich alles anprobiert. Heute stehe ich manchmal genauso neidisch vor dem Kleiderschrank meiner Tochter. Doch die Sachen sind dummerweise zu klein, meine Tochter ist erst sechs Jahre alt.

Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich interessiere mich nicht für Hello-Kitty-T-Shirts. Aber es gibt ein paar Kleidungsstücke, die ich ohne Weiteres anziehen würde, so wie die Baumwollkleidchen von Bonton oder die 10-IS-Sneaker mit Pfauenprint, die ich ihr vor ein paar Jahren gekauft habe.

Offensichtlich bin ich nicht die Einzige, die heimlich auf die Mode ihrer Tochter schielt. Inzwischen gibt es einige Kinderlabels, die Kollektionen für Erwachsene anbieten. Bonton lancierte erst kürzlich eine Maxi Me-Linie. Auch die deutsche Marke Macarons, Bobo Choses aus Spanien oder das französische Label Soeur haben sie zuerst Kindermode gemacht, bevor sie auch Kleidung für Erwachsene anboten. Sonst läuft es meist umgekehrt: Erwachsenenlabels starten Kinderlinien, damit die Eltern ihren Nachwuchs in kleine Mini-Mes verwandeln können.

Praktisch für gehetzte Mütter

Dass es auch für die Maxi-me-Variante eine Nachfrage gibt, hat die französische Marke Petit Bateau früh erkannt. Im Jahr 1994 begann das französische Label, Kleider für junge Erwachsene anzubieten, obwohl es auf Baby- und Kindermode spezialisiert war. Nun konnten sich auch erwachsene Frauen einkleiden.

Und das taten sie, Karl Lagerfeld sei Dank. „Er hatte den Mut, bei einer Modenschau eines unserer einfachen, weißen Unterhemden unter eine Chanel-Jacke zu kombinieren. Seitdem gehört ein Petit-Bateau-T-Shirt in jeden Kleiderschrank“, sagt Caroline Cauffmann, Stildirektorin der Marke.

Gründe für die Beliebtheit von Kinderlabels bei Erwachsenen, gibt es viele. Zuallererst ist es natürlich ziemlich praktisch, wenn gehetzte Mütter im selben Laden Kleidung für sich und die Kinder finden. Auch die Qualität ist bei der Auswahl ein Faktor. Denn im Kindersegment wird generell mehr auf Nachhaltigkeit und das Vermeiden von Schadstoffen geachtet. Die Sachen sind oft aus Biobaumwolle und fair erzeugt, Schuhe sind mit einem bequemen Fußbett ausgelegt. So etwas ist bei Erwachsenen selten – zumindest, wenn man nebenbei noch Wert auf modernes, zeitgenössisches Design legt.

Anziehendes für Töchter und ihre Mütter (oder großen Schwestern): T-Shirts von Bonton. Quelle: Hersteller

„Wir hatten eigentlich nicht vor, Kleidung für Erwachsene zu machen. Aber unsere Kunden wünschten sich, dass wir die Sachen auch in großen Größen machen. Also haben wir irgendwann mit einem Pullover und einem T-Shirt begonnen“, sagt Julie Kohlhoff, Gründerin von Macarons, einem Kinderlabel, das sich voll und ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat. „Die Sachen waren schneller weg als je irgendein Kinderteil. Wir mussten dreimal nachproduzieren.“ Kohlhoff glaubt sogar, dass die Erwachsenenlinie in Zukunft den größeren Teil ausmachen und auf 70 Prozent anwachsen wird.

So gut wie im Fall Macarons lässt sich natürlich nicht jede Kinderkollektion auch an Erwachsene verkaufen. Die DNA muss stimmen und Looks müssen gegebenenfalls angepasst werden. Die französische Marke Soeur zum Beispiel bietet die gleichen Kleider in unterschiedlichen Längen an, sodass man sich auch als Erwachsener darin wohlfühlt.

Bedürfnis nach Leichtigkeit

Gleichzeitig scheint so etwas wie altersgerechte Kleidung in der heutigen Zeit ohnehin immer weniger eine Rolle zu spielen. Modische Diktate haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gelockert, man fühlt sich länger jung und traut sich, auch mit einem gewissen Alter noch jugendliche Kleidung zu tragen.

Mit dem Aufkommen der Unisex-Mode ist auch die Einteilung in Männer/Frauen/Kinder teilweise obsolet geworden. „Man richtet sich eher nach einer bestimmten Lebensart oder nach persönlichen Wünschen, als nach dem Geschlecht oder dem Alter“, sagt etwa Mai Nguyen vom Pariser Trendbüro Peclers. „Männer und Frauen können sich aus dem gleichen Kleiderschrank bedienen, genauso wie auch Erwachsene und Kinder die gleichen Sachen tragen können.“

Für Nguyen befinden wir uns zudem in einem Zeitalter der Unsicherheit und Angst. Das habe bei vielen Erwachsenen eine gewisse Regression zur Folge, ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und ewiger Jugend. Auch daraus ließe sich der Wunsch nach jüngerer Mode ableiten.

Kein Glitzer oder alberne Aufdrucke

Das heißt natürlich nicht, dass Mütter deswegen auf einmal in kurzen Tüllröckchen herumlaufen möchten. Damit ein Kinderlabel für Erwachsene interessant wird, darf es auf keinen Fall kitschig oder peinlich sein. Aber wenn man sich ein Label wie Macarons oder Bobo Choses einmal anschaut, besteht in der Hinsicht keine Gefahr. Es gibt weder alberne Aufdrucke noch zu mädchenhafte Glitzerkleider. Die Schnitte sind schlicht, die Farben uni und erwachsenenkompatibel. Senfgelb, Rostbraun, Mintgrün oder Dunkelblau, hier und da mal ein paar Punkte oder Streifen, das war’s.

„Noch vor zehn Jahren waren die Welten klar getrennt, heute verwischen die Grenzen immer mehr. Eltern wollen mehr Dinge gemeinsam mit ihren Kindern unternehmen, gleichzeitig aber auf nichts verzichten“, sagt Cécile Roederer, die den Kinder-Onlineshop Smallable ins Leben gerufen hat. Dieses Lebensgefühl drücke sich dann auch in der Mode aus.

Von Estelle Marandon