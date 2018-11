München

Die Befragungen der Staatsanwaltschaft München im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Sexualverbrechen an einer Jugendlichen laufen weiter. Details nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auch am Freitag zunächst nicht, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Diese würden auch in der kommenden Woche weiter gehen. Mehrere Personen sitzen derzeit in diesem Zusammenhang in Untersuchungshaft.

Sechs junge Männer sollen an den Taten beteiligt gewesen sein

Nach Medienberichten von Bayerischem Rundfunk, „Abendzeitung“, „Münchner Merkur“ und „tz“ handelt es sich bei dem mutmaßlichen Opfer um eine 15-Jährige, bei den Tatverdächtigen um anerkannte Asylbewerber aus Afghanistan. Im September hätten sich sechs junge Männer jeweils einzeln an verschiedenen Orten und an verschiedenen Tagen an der Jugendlichen vergangen.

Mädchen soll durch Drohungen gefügig gemacht worden sein

Die 15-Jährige, die in einer Betreuungseinrichtung lebte, sei womöglich durch Drohungen gefügig gemacht worden. Schließlich habe sich die junge Frau ihrer Betreuerin anvertraut, die Ermittlungen kamen dadurch ins Rollen. Den Berichten zufolge wird nach einem der Tatverdächtigen weiter gefahndet.

Von dpa/RND