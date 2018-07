Mönchengladbach

Schlaglöcher sind für Autofahrer eine echte Plage und ziemlich hässlich - sie können aber auch Kunst sein. Wie das geht, lässt sich aktuell in Mönchengladbach entdecken. In einer Parklücke stolpert man dort über das vielleicht schönste Schlagloch Deutschlands. Die aufgeplatzte Straße wurde in eine kleine, bunte Teichlandschaft verwandelt: Eine winzige Goldfisch-Figur sitzt in der Mitte, umgeben von Mini-Pflanzen und schillernden Farben.

Doch mit dem Kunstwerk könnte bald Schluss sein: Die Stadt will das Schlagloch in der kommenden Woche füllen, wie die „Tagesschau“ berichtet. Der erste Versuch sei gescheitert, weil ein Kunstliebhaber sein Auto über dem Loch geparkt hatte.

Hinter der Aktion steht nach eigenen Angaben die Betreiberin eines Instagram-Accounts, die aber anonym bleiben möchte. „Ich habe vor einigen Monaten ein Schlagloch gesehen, das mich total an einen Goldfischteich erinnerte. So kam die Idee“, sagte die 33-Jährige. Für das Loch habe sie klassisches Aquarium-Material benutzt - das Ganze laufe nun unter dem Namen „Projekt Sommerloch“. Sie will nämlich weitermachen - und weitere Schlaglöcher aufhübschen.

