Monaco

Monacos Fürst Albert II. (61) hat sich einem chirurgischen Eingriff an der Kopfhaut unterzogen. Grund war eine - nicht näher bezeichnete - harmlose Krankheit. Wie der Fürstenpalast am Mittwoch in Monaco weiter mitteilte, war der Eingriff geplant und kurz.

Das Arbeitsprogramm des Fürsten sei in keiner Weise beeinträchtigt. Nach Informationen der Onlineausgabe der örtlichen Tageszeitung „Monaco Matin“ muss Albert II. nun mehrere Tage lang ein Pflaster tragen.

Von RND/dpa