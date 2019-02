Hamburg

Wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin und seiner kleinen Tochter in der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg ist ein 34-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Hamburger Landgericht stellte am Freitag zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest.

Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Der Mann hatte die Mutter und das einjährige Kind im April 2018 mit einem Messer getötet.

Angeklagter gestand Tötung von Ex-Freundin und Tochter in Hamburg

Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, seine Ex-Freundin und die gemeinsame Tochter Mariam am 12. April 2018 an dem belebten Bahnsteig attackiert zu haben. Hintergrund war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein Sorgerechtsstreit.

Der 34-Jährige aus dem westafrikanischen Niger habe den Doppelmord aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch begangen, sagte Staatsanwältin Maria Hutka. Er habe seine Tochter Mariam „zum Werkzeug seiner Rache“ an der in der Nähe stehenden Mutter gemacht. Dann habe er auch die 34-Jährige angegriffen. Die Frau hatte noch vier weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Angeklagter weigerte sich am Ende, Gerichtssaal zu betreten

Der Angeklagte hatte sich zum Ende des Verfahrens geweigert, überhaupt noch den Gerichtssaal zu betreten und musste schließlich in Hand- und Fußfesseln vorgeführt werden. Er störte den Ablauf mit Zwischenrufen, drehte den Richtern den Rücken zu oder hielt sich die Ohren zu. Immer wieder verlangte er, den Botschafter seines Heimatlandes sprechen zu können. Laut Gericht galt er aber als verhandlungsfähig.

Von RND/dpa