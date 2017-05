Ingolstadt. 9000 Euro Bargeld verlor ein Motorradfahrer auf der Autobahn 9 in Bayern. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, flogen die Tageseinnahmen des Geschäftsmanns – viele kleine Scheine – über die Fahrbahn. Sie waren in eine Plastiktüte verpackt.

Autobahn gesperrt

Der 36-Jährige versuchte verzweifelt, das Geld selbst einzusammeln, Augenzeugen riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn für 45 Minuten und halfen dem Mann beim Geldsammeln.

Für einige der Scheine – insgesamt etwa 1500 Euro – kam jede Hilfe dennoch zu spät: Sie wurden vom Wind verweht.

Von RND/dpa