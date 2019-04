München

Bei „Let’s-Dance“-Jurorin Motsi Mabuse purzeln die Pfunde: Die Tänzerin ist eigentlich bekannt für ihre weiblichen Rundungen, doch jetzt hat Mabuse ordentlich abgespeckt. Seit der Geburt ihrer Tochter im vergangenen August hat sie 14 Kilogramm abgenommen – und das, ganz ohne auf Süßigkeiten zu verzichten, wie sie der „Bunten“ verriet.

„Ich wiege jetzt 57 Kilo bei einer Größe von 1,60 Metern. Ein paar Pfunde sollen noch purzeln“, sagte sie in einem Gespräch mit dem Magazin „Bunte“. Eine bewusste Ernährung stecke hinter ihrem Diätgeheimnis.

So hat Motsi Mabuse ihre Ernährung umgestellt

Laut dem Magazin achtet die 37-Jährige darauf, viel Obst und Gemüse, Fisch, Quark, Eier und Roggenbrot sowie wenig Nudeln zu essen.

Alle Infos zur aktuellen „Let’s-Dance“-Staffel

Auf Süßes habe sie in den vergangenen Monaten nicht verzichtet. „Ich liebe weiße Schokolade in jeder Form. Ohne meine Schokoriegel zwischendurch kann ich nicht existieren“, so die Tänzerin.

Mehr lesen:

Ein Blick hinter die Kulissen von „Let’s Dance“

Von RND/mat