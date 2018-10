Friedrichsthal

Ein Müllwagen hat im saarländischen Friedrichsthal einen Neunjährigen überrollt und getötet. Das Fahrzeug war am Donnerstagmorgen in einer engen Straße langsam unterwegs, als der Junge es auf dem Fahrrad rechts überholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Neunjährige von dem Müllauto erfasst, zu Boden geschleudert und vermutlich von beiden Hinterrädern überfahren. Ein zweiter Mitarbeiter, der zu dem Müllwagen gehörte, war laut Polizei in einiger Entfernung dabei, Mülltonnen bereitzustellen.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Der Junge starb noch an der Unfallstelle, Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären.

Milde Strafe nach Unfall in Calw

Im August 2017 war es im baden-württembergischen Calw zu einem Müllwagen-Unfall mit fünf Toten gekommen. Das Fahrzeug war umgekippt. Der anschließende Prozess endete mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung für den Fahrer.

