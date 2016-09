Duisburg/Bonn. Der mutmaßliche Doppelmörder aus Bonn ist gefasst. Die Polizei hat einen 46-Jährigen in der Nacht zu Dienstag im Duisburger Rotlichtviertel festgenommen. Er soll seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn getötet haben.

Ein Passant hatte den Gesuchten am frühen Dienstagmorgen auf einer Duisburger Straße erkannt, wie die Polizei mitteilte. Der 46-jährige Vater des Elfjährigen leistete demnach bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Er wurde nach Bonn gebracht.

Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen

Die Frau und der Junge waren am Sonntagnachmittag von der Polizei tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Duisdorf gefunden worden. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Nach der Tat war der 46-Jährige schnell in Verdacht geraten. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Im Zuge der bundesweiten Fahndung hatte die Polizei am Montag ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Von AFP/RND/mat