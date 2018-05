Dresden/Königsbrück

Belagerung in der Königsbrücker Heide: 30 Kilometer nordöstlich von Dresden hat die Polizei am Montag mit einem großen Aufgebot den bewaffneten Tatverdächtigen im Fall einer getöteten Rentnerin gestellt, konnte ihn jedoch auch nach stundenlangem Einsatz noch nicht festnehmen.

Der 33 Jahre alte Sportschütze hatte sich auf der Flucht vor der Polizei in einem alten Garnisonsgebäude einer Kaserne versteckt und am Abend im Dachgeschoss verschanzt. „Er kommt nicht mehr weg“, sagte ein Polizeisprecher. Im Verlauf der Aktion fielen mehrere Schüsse auf Einsatzfahrzeuge, teilten die Beamten mit. Das Waldgebiet ist abgeriegelt.

Der Schütze sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der 33-Jährige. Aktuell werde noch beraten, wie der bevorstehende Zugriff erfolgen soll. Inzwischen, so erklärt Polizeisprecher Thomas Geithner, seien die Beamten „nah“ an dem Verdächtigen dran.

Wie die Polizei zuvor auf Twitter mitteilte, wurde ein Beamter durch einen Schuss am Arm verletzt. Die Situation wurde als extrem gefährlich eingestuft. Bei einem Zugriffsversuch eröffnete der Tatverdächtige das Feuer und traf zudem einen Diensthund der Beamten.

Robert K. ist auf der Flucht vor der Polizei. Dabei verletzte er einen Beamten und einen Polizeihund durch Schüsse. Quelle: Polizei Dresden

Vermutlich 75-Jährige erstochen

Am Nachmittag hatten Beamte des Spezialeinsatzkommandos das Erdgeschoss gesichert und versuchten, weiter in das unbewohnte Haus vorzudringen. Insgesamt sind rund 200 Polizisten aus Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie der Bundespolizei im Einsatz.

Der Sportschütze Robert K. soll am Sonnabendvormittag in Dresden-Kaditz eine 75-jährige Nachbarin erstochen haben. Sie war am Samstag mit Stichverletzungen tot in ihrer Dresdner Wohnung gefunden worden. Seither ist er auf der Flucht. In Königsbrück wohnen die Eltern des 33-Jährigen, deren Haus bereits am Wochenende ergebnislos durchsucht worden war.

Von RND/DNN/dpa