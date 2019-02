Bochum

Nach einem Einbruch ist am Montagabend in Bochum ein Hausbewohner gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe einen Herzinfarkt erlitten, berichtete die „Bild“-Zeitung. Das konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Unbekannte seien in das Wohnhaus in Bochum eingedrungen. Sie seien entkommen.

Nach Informationen der Zeitung sollen die Einbrecher den Mann festgebunden haben. Seine Lebensgefährtin soll ebenfalls anwesend gewesen sein und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Über die näheren Hintergründe wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag informieren.

Von RND/dpa