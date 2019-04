Unna

Eine Mutter, die ihre kleine Tochter erstickt und im verschlossenen Zimmer Feuer gelegt haben soll, ist ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Die 39-Jährige sei in der Nacht gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstag. Die Frau soll vor dem Brand in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Unna in der Nacht zu Montag ihre sechsjährige Tochter getötet und dann Feuer gelegt haben, um sich umzubringen.

Den Angaben der Ermittler zufolge standen Mutter und Kind seit vergangenem Sommer unter Betreuung der Behörden. Zuvor soll die Frau mit ihrer Tochter sehr isoliert gelebt haben. Das in seiner Entwicklung zurückgebliebene Mädchen sollte nun in einer anderen Wohngruppe besonders gefördert werden. Die Mutter habe befürchtet, von ihrem Kind getrennt zu werden.

Von RND/dpa