Mehr als 2,5 Jahre ist es her, dass Viktorija Volk ihre Tochter Nathalie (21) nach Australien zum RTL-Dschungelcamp begleitete. Ein extra eingereichter Sonderurlaub war ihr damals nicht genehmigt worden, Volk war trotzdem mit ihrer Tochter geflogen. Zuvor hatte sie sich krank schreiben lassen, das Gericht warf ihr „Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses“ vor.

Schon mehrfach stand Volk deswegen vor Gericht. Erst vor dem Amtsgericht in Soltau, dann vor dem Landgericht in Lüneburg – beide Male wurde die Beamtin zu einer Geldstrafe verurteilt. Volk war jedes Mal in Berufung gegangen und hatte erklärt, dass sie wirklich krank gewesen sei. Eine Ärztin hatte ihr Depressionen bescheinigt.

Nun hat laut „BILD“ das Oberlandesgericht Celle die vom Landgericht Lüneburg verhängte Geldstrafe bestätigt. Dabei soll es sich um 90 Tagessätze zu je 60 Euro handeln. Außerdem stehe noch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes aus – wenn die Richter dort ähnlich urteilen, könnte die Lehrerin ihren Beamtenstatus verlieren.

Von RND