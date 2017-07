Mailand. Nach dem Teileinsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in einer Stadt südlich von Neapel sind nach Angaben der Feuerwehr acht Leichen aus den Trümmern gezogen worden. Das Gebäude in Torre Annunziata entlang einer Bahnstrecke war am Freitagmorgen plötzlich eingestürzt. Rund 80 Feuerwehrleute arbeiteten die Nacht hindurch mit Baggern, Bohrmaschinen und mit der Hand, um die Opfer ausfindig zu machen.

Nach Behördenangaben könnte der Einsturz mit Renovierungsarbeiten an dem Hochhaus zusammenhängen. Augenzeugen sagten, es habe vor dem Einsturz keine Explosion gegeben, doch sei kurz davor ein Zug vorbeigefahren. Nach Angaben der italienischen Bahn haben Vibrationen vom Zug keine Auswirkungen auf Gebäude in der Gegend.

