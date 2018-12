Nürnberg

Gegen den festgenommenen mutmaßlichen Messerstecher von Nürnberg, Daniel G., ist am Donnerstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes in drei Fällen erlassen worden. Der 38-Jährige schwieg auch vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zu den Vorwürfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Deutsche soll am Donnerstag vergangener Woche innerhalb von drei Stunden drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren auf offener Straße niedergestochen haben. Gekannt hat er nach bisherigen Erkenntnissen keine der Opfer.

Alle drei Opfer wurden mit einem 25 Zentimeter langen Messer am Oberkörper schwer verletzt – zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Das Motiv sei weiter unklar, hieß es. Eine Polizeistreife hatte den mehrfach vorbestraften Mann ohne festen Wohnsitz in der Nähe der Tatorte im Stadtteil St. Johannis festgenommen. Auf ihn hatten die Beschreibungen der Opfer sowie von Zeugen gepasst. Außerdem hatte er die Tatwaffe dabei – ein Messer. Für die Ermittler erhärtete sich der Tatverdacht unter anderem durch DNA-Spuren eines Opfers an dem Tatmesser.

Von RND/dpa