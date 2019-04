Nittenau

Nachdem ein Jagdleiter während einer Gruppenjagd in der Oberpfalz den Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos tödlich verletzte, wird gegen den 46-Jährigen Anklage erhoben. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Amberg sagte.

Doch die Suche nach Verantwortlichen gestaltete sich vorab nicht so einfach. Während der Ermittlungen führten die Spuren zu einer Gruppe von Jägern, die in der Nähe des Unfallortes unterwegs waren. Nachdem man den Kreis der Verdächtigen eingegrenzt hatte, kamen nur elf an der Jagd beteiligte Personen in Frage. Nach Auswertung der verwendeten Munition blieben noch fünf potenzielle Täter übrig. Verschiedene ballistische Gutachten und weitere Untersuchungen engten das Täterfeld weiter ein, so dass schließlich der Fokus auf den Jagdleiter gelenkt wurde.

Unglück auf der B16

Im August 2018 hatte sich der tödliche Vorfall ereignet. Auf der Bundesstraße 16 war gerade ein Auto als plötzlich ein Projektil durch die Seitenscheibe einschlägt und den Beifahrer trifft. Das 41-jährige Opfer sackt sofort zusammen.

Der 61-Jährige Fahrer konnte für seinen Begleiter nichts mehr tun. Schon bald nach der Tat waren die Jäger ins Visier der Ermittler geraten, da sie zu dieser Zeit in direkter Nähe der Straße gejagd hatten.

Von RND