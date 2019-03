Köln

Der Sänger der Kölner Band Bläck Fööss ist nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts wieder auf dem Wege der Besserung. Das teilte die Band am Sonnabend via Facebook mit. Günther „Bömmel“ Lückerath (69) befinde sich seit dem Auftritt vom Freitagabend in ärztlicher Behandlung. „Zur weiteren Diagnostik wird Bömmel zunächst in stationärer Behandlung bleiben. Die Ärzte haben ihm empfohlen, sich erst mal zu schonen und auszukurieren.

Der Sänger und Gitarrist wird den Angaben zufolge an den letzten Auftritten in der Karnevalssession nicht mehr teilnehmen. Die Bläck Fööss wollen aber die restlichen Bühnentermine auch ohne Bömmel absolvieren. Mehrere Medien hatten zuvor über einen Schwächeanfall berichtet. Der Musiker sei kollabiert und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Bömmel gilt als Urgestein der kölschen Band, die im Karneval besonders gefragt ist.

Von RND/dpa