London

Onur Kerey führt eigentlich ein beschauliches Leben, verdient sein Geld als Uber-Fahrer. Doch dank des Tweets eines seiner Fahrgäste wurde er über Nacht berühmt.

Das Model Rachel Hastings fotografierte ein Schild in Kereys Uber-Mobil, auf dem er erklärt, wie man am besten mit ihm kommuniziert. Denn Kerey ist taub. „Hi ich bin Onur, willkommen in meinem Uber. Ich bin taub, also wenn es etwas gibt, was du mir sagen möchtest, kannst du mir schreiben oder es nachdem wir angehalten haben in deine Notizen tippen und mir zeigen.“

Hastings teilte das Bild nach der Fahrt mit Kerey im April auf Twitter und dort ging es viral. Der Post von „lilghostgirl“ wurde mehr als 134.000 mal geteilt und erhielt über 545.000 likes. Zurzeit trendet das Foto wieder beim Social-News-Aggregator „reddit“.

Onur Kerey bedankte sich für den Beitrag und die vielen positiven Kommentare zu dem Bild. Denn die Twitter-Community liebt Kerey für seinen Zettel: „Wie süß ist das bitte“ oder „Der herausragendste Tweet, den ich seit LANGER Zeit gesehen habe. Danke fürs Teilen“, findet man neben lustigen GIFs unter dem Tweet.

Für die Fahrgäste, denen es zu ruhig im Auto ist, hat Kerey noch einen kleinen Tipp auf seinem Schild hinterlassen. „Du kannst das Aux-Kabel nehmen, um deine eigene Musik zu spielen – falls du etwas mit einem starken Bass hast, freue ich mich auch darüber.“

Von RND/mat