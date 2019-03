New York

Den nackten Oberkörper von US-Präsident Donald Trump gibt es jetzt als Marzipan-Süßigkeit am Stiel. Die kleinen Trump-Torsos sind Teil einer Installation auf der Kunstmesse Spring/Break in New York. „Tipping Point“ heißt die Skulptur von Jen Catron und Paul Outlaw, die einen von Pfeilen durchstochenen, nackten Oberkörper ohne Kopf, Arme oder Beine zeigt, der an den Körper des US-Präsidenten erinnert. Im Rücken ist ein Kühlschrank eingebaut, der Miniaturen der Skulptur in Form von Marzipan enthält.

Als „liebenswert und verrückt“ beschreibt die Postmasters Gallery die Arbeiten von Catron und Outlaw und als eine „widersprüchliche Show des Tragischen und des Alltäglichen“. So zeigen die beiden in einer Ausstellung etwa auch einen massiven Brunnen, in dem Schokoladeneis in Form brauen Wassers fließt, sowie das Badezimmer des rechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones. „Die Arbeiten sind zugleich alles und nichts, Logik und Unsinn, spirituell und nihilistisch, Gott oder eine Zahnbürste“, heißt es bei der Galerie.

Donald Trump hat spätestens seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 Arbeiten zahlreicher Künstler inspiriert. In Washington war zuletzt die Installation „Ivanka Vacuuming“ zu sehen. Sie zeigt eine Frau beim Staubsaugen, die Trumps Tochter Ivanka ähnlich sieht. Die Arbeiten kommen keineswegs immer von Trump-Kritikern: Jon McNaughton aus dem Bundesstaat Utah malt Trump etwa als prächtigen Staatsmann, als Verteidiger amerikanischer Werte oder als sanftmütigen Freund, der einem unerfahrenen Mann das Fischen beibringt.

Von RND/dpa