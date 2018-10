Miami

In Portugal und Spanien müssen sich die Bürger auf den Tropensturm „Leslie“ gefasst machen. Meteorologen des US-Hurrikanzentrums in Miami rechneten am Freitag damit, dass der Sturm der Kategorie eins heftige Regenfälle und gefährliche Winde auf die Iberische Halbinsel bringen würde.

„Leslie“ wies Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde auf und befand sich am Abend noch mehr als 1000 Kilometer südwestlich von Lissabon entfernt.

Zunächst sollte der Sturm den Norden der Insel Madeira treffen und am Samstag in den Südwesten Portugals und Spaniens steuern. Für den späten Samstag und Sonntag erwarteten die Experten ein weiteres Wüten im Inland. Die Stärke der Winde sollte über Teilen Portugals fast eines Hurrikans gleichkommen, im Westen Spaniens wurde Tropensturmstärke erwartet.

Von RND/AP