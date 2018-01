Neue Vorwürfe gegen Dieter Wedel

Hamburg. Die Vorwürfe gegen Dieter Wedel reißen nicht ab: In der aktuellen Ausgabe des „Zeit Magazin“ berichten vier Frauen von Gewalt, sexueller Nötigung und sogar Vergewaltigung durch den Regisseur. Demnach soll Wedel die Schauspielerin Esther Gemsch 1980 in seinem Hotelzimmer angegriffen und versucht haben, sie zu vergewaltigen.

„Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett, einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante“, wird Gemsch in dem Bericht zitiert. Die Schauspielerin Ute Christensen beschreibt, wie sie durch Wedel gemobbt worden sei, nachdem sie Einladungen auf sein Hotelzimmer ausgeschlagen hatte. In der Folge habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten. Im Krankenhaus habe sie schließlich ihr Kind verloren. Eine weitere Schauspielerin, die anonym bleibt, beschreibt, wie Wedel sie 1975 in einem Waldstück im Auto vergewaltigt habe.

Laut „Zeit Magazin“ lassen sich viele der Anschuldigungen durch Dokumente aus Archiven belegen, andere durch Aussagen von Zeugen am Filmset, von Freunden und Angehörigen der Frauen. Außerdem sollen die Frauen ihre Aussagen gegenüber dem Magazin eidesstattlich versichert haben. Wedel, der mittlerweile als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten ist, hatte die Anschuldigungen bisher zurückgewiesen.

Wedels Ex-Partnerin Ingrid Steeger (70, „Klimbim“) hat den Regisseur gegen Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Übergriffe verteidigt. Wedel sei unschuldig, sagte die Schauspielerin der Münchner „Abendzeitung“. „Er hat es nicht nötig, Frauen zu vergewaltigen, die werfen sich ihm eh alle zu Füßen.“ Sie selbst habe das oft miterlebt – „die waren total offensiv, flirteten mit ihm heftig in meiner Anwesenheit und haben sich an ihn rangeschmissen“. Es gebe zig Schauspielerinnen, die sich nach oben geschlafen hätten.

Die Vorwürfe in einem Bericht des „Zeit“-Magazins könnten unmöglich stimmen. „Das ist Rufmord!“ Die Staatsanwaltschaft München ermittelt nun gegen Wedel wegen eines Anfangsverdachts einer Sexualstraftat.

Von RND/nl/iro