Paris

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war am Montagabend eine riesige Rauchsäule zu sehen, Flammen schlugen lichterloh aus dem Dachstuhl. Der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen.

Auf das Unglück folgten prompt die Reaktionen aus dem In- und Ausland. So hatte US-Präsident Donald Trump direkt Tipps für die Feuerwehr parat, er schrieb auf Twitter: „So schrecklich das gewaltige Feuer der Notre-Dame-Kathedrale in Paris zu sehen. Vielleicht können fliegende Wassertanker eingesetzt werden, um es zu löschen. Müssen schnell agieren.“

Der Kölner Dompropst Gerd Bachner hat sich schockiert über den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame geäußert. „Das ist schon erschütternd, diese Bilder zu sehen. Es ist schrecklich, das mitzuerleben“, sagte Bachner am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind in Gedanken mit den Katholiken und allen Franzosen und trauern mit ihnen.“

Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte sich auch Twitter: „Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen. Notre Dame ist ein Symbol Frankreichs und unser europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden.-

Auch die Berliner Feuerwehr leidet mit ihren Kollegen. Auf Twitter schreiben sie: „Wir wünschen unseren Freund*innen der Pompiers Paris daher viel Kraft im Kamp um Notre-Dame.“

Mitfühlend äußerte sich auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er schreibt im Netz: „Ein Wahrzeichen, Weltkulturerbe und eines der schönsten Bauwerke der französischen Geschichte Notre Dame steht in Flammen. Wir hoffen, dass kein Mensch verletzt ist. Unsere Gedanken sind in Paris.“

EU-Kommissionspräsiden Jean-Claude Juncker ließ mitteilen: „Ich verfolge minütlich den Brand, der Notre-Dame in Paris gepackt hat. Notre-Dame gehört der ganzen Menschheit. Welch trauriger Anblick. Ich teile die Gefühle der französischen Nation, die auch unsere sind.“ Und auch EU-Ratspräsident Donald Tusk äußerte sich: „Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa. Wir stehen heute alle an der Seite von Paris.“

Von RND