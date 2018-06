Hannover

Alle sollten viel mehr Bahn fahren. In der Bahn gibt’s kostenloses WLAN und Malhefte für die Kinder. Als Lokmittel. Wunderbar. Nur liegen ist schöner.

Was dagegen nervt, ist fliegen. Der einst so glamouröse Vorgang hat den Charme von Stückgutverschiffung. Als würden die Fluglinien ihre vormals als “Passagier“ bezeichnete Humanfracht am liebsten einvakuumiert und aller Rechte beraubt im Laderaum stapeln.

Man experimentiert bereits mit Rollbändern, von denen die “Bulk Cargo“ (vulgo: Touristen) in die Kabine purzelt wie frisch geschlüpfte Küken. Deckel drauf. Abflug. Und natürlich kann man auch im Stehen sicher nach Hawaii fliegen – die Maschine muss nur eng genug befüllt sein. Das nennt man hochkant rausfliegen.

Die Knie unterm Kinn

Auch Flugpläne sind ja heute von großer Unverbindlichkeit. Am besten sollst du Tage vor Abflug am Flughafen sein – bloß um zu erfahren, dass der Flug zwei Wochen verspätet ist, gestrichen oder nach Kuala Lumpur umgeleitet wurde.

“Ihr Flug wurde gecancelt“ – das heißt übersetzt: “Es lohnt sich nicht, wegen Ihresgleichen Kerosin zu verbrennen.“ Aber man muss ja schon froh sein, wenn man als zahlender Fluggast nicht durch den Mittelgang geschleift wird. Netto-Flugzeit auf die Kanaren: zwei Stunden. Brutto-Reisezeit: zwölf Stunden. Da kann man auch, äh, Bahn fahren.

Im Flugzeug angekommen macht sich sofort eine seltsame Unterwürfigkeit breit. Da sitzt du, die Knie unterm Kinn, und weinst vor Dankbarkeit für ein Tütchen Erdnüsse. Das hat Gründe.

Tomatensaft aus Sicherheitsgründen

Erstens versetzt das sauerstoffreduzierte Kabinenklima die menschliche Fracht in eine tranceartige Duldungsstarre, das sogenannte Hummer-Halbkoma. Und viele glauben: Wenn man freundlich zum Kabinenpersonal ist, stürzt das Flugzeug nicht ab.

Ernährungstechnisch verlangt es den Organismus in großer Höhe nach Herzhaftem. Currywurst oder ein Spanferkel gibt die Bordküche nicht her. Also muss man aus Sicherheitsgründen Tomatensaft trinken, sonst drehen alle durch.

Ganz ehrlich: Dann lieber Zug fahren. Der hält ab und zu sogar in Wolfsburg. Schönes Wochenende!

Von Imre Grimm