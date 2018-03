Offenbar Tote bei Einsturz von Fußgängerbrücke

Miami. Beim Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke in der US-Metropole Miami sind Medien zufolge mehrere Menschen getötet worden. Das berichteten der Sender NBC News und andere US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Mindestens sechs Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden, berichtete der örtliche Sender WSVN 7.

First responders attend to scene of pedestrian bridge collapse in south Florida. https://t.co/OPvF0j8U7G - @nbc6 pic.twitter.com/bpwV8Iu3Mt