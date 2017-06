Orlando. Die Situation sei inzwischen unter Kontrolle, teilte das Büro des Sheriffs weiter mit. Der Schütze, ein frustrierter ehemaliger Mitarbeiter, der im April 2017 entlassen worden war, erschoss seine Exkollegen, bevor er sich selbst umbrachte. Vier Menschen starben direkt am Tatort, ein fünfter erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie der Mann in das Gebäude, in dem zur Zeit des Mordanschlags zwölf Menschen waren, hineinkam, ist noch unklar. Die Schießerei auf dem Gelände einer Wohnwagenfirma hatte keinen terroristischen Hintergrund. Fast genau vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, waren in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen durch Schüsse getötet worden.

Sheriff Demings (Mitte) vom Orange County Sheriff’s Office am Tatort Quelle: OSCO

Von RND/dpa