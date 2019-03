Bad Belzig/Brandenburg

„Werfen Sie die Last des Alltags ab und schweben in eine andere Welt!“ Diese Aufforderung der Steintherme in Bad Belzig hatten zwei junge Gäste offenbar missverstanden. Denn was sie taten, war kein Liebesgeflüster mehr im Licht-Klang-Raum.

Badegäste, die dort Entspannung in der 34 Grad warmen Heilsole suchten, wurden von ziemlich eindeutigen Geräuschen aufgeschreckt. Obwohl auch zwei Kinder mit im Becken waren, trieb besagtes Pärchen sein Liebesspiel an jenem Samstagabend im Februar sowohl hör- als auch sichtbar, wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Die beiden Verliebten vergnügten sich mit lautem Stöhnen, berichten Ohren- und Augenzeugen. Eindeutige Bewegungen ließen keinen Zweifel aufkommen über das Geschehen in der öffentlichen Badeanstalt.

Beim Bademeister beschwert

Der Vater eines Mädchens hielt seine Tochter im Becken beständig davon ab, in die Nähe des Paares zu gleiten, berichtet eine Brandenburgerin, die den Sex in der Heilsole so abstoßend fand wie ihre Begleiter.

„Nachdem ich ihm den Vorfall schilderte und ihm das Pärchen über den Monitor zeigte, wollte er sich sofort darum kümmern“, berichtet ein Besucher.

Doch geschehen sei nichts. Den Besuchern aus der Havelstadt „verging daher die Badelaune“. Auch die nochmalige Beschwerde an der Rezeption habe keine andere Reaktion hervorgebracht als Desinteresse.

Sex im Schwimmbad ist nicht die Regel

Das Thermalbad entschuldigte sich drei Wochen später bei den Besuchern. „Der Vorfall im Solebeckenbereich ist keinesfalls die Regel“, versichert die Prokuristin der Bad Belzig Kur GmbH. Weil er schon so lange zurückliege, sei es nicht gelungen, im Detail nachzuvollziehen, was geschehen ist und wie die Mitarbeiter auf die Beschwerden reagiert haben.

Die Angestellten sind laut Geschäftsführung angehalten, bei Beschwerden zu reagieren. Die GmbH entschuldigt sich im Namen des Teams, wenn die Gäste „einen anderen Eindruck hatten“.

Gleich einen Hausverweis zu erteilen oder Anzeige zu erstatten, das würde die Bäder-Geschäftsführung aber für überzogen halten. „Das wäre nicht meine erste Option, ich würde erst einmal mit den betreffenden Gästen reden“, erklärt die Prokuristin.

Einzelfall oder ständige Übung?

Der mutmaßliche Geschlechtsverkehr im Pool stellt aus Sicht der Geschäftsführung einen Einzelfall dar, so etwas geschehe nicht öfter.

Die Gäste aus Brandenburg/Havel haben andere Erkenntnisse: Die Freundin einer Nachbarin habe im vergangenen Jahr ähnliches erlebt, sei allerdings nicht eingeschritten. Das Solebad im Licht-Klang-Raum werde sogar scherzhaft als „Befruchtungsbecken“ bezeichnet.

Von RND/ MAZ