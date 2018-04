Paar wegen Sex in Badewelt vor Gericht

Sinsheim. „Eine Umkleidekabine ist immer nur von einem Menschen zu nutzen. Die Nutzung einer Umkleidekabine von mehr als einem Menschen ist also strikt untersagt“ – so steht es in der Hausordnung der Therme und Badewelt Sinsheim. Doch offenbar haben sich nicht alle Gäste daran gehalten.

Der Betreiber des Schwimmbads im Rhein-Neckar-Kreis wirft mehreren Paaren vor, in den Kabinen Sex gehabt zu haben. Deshalb begann am Montag vor dem Amtsgericht Sinsheim ein erster Prozess gegen zwei Unruhestifter.

Verfahren gegen acht Paare

Das Paar soll laut „Rhein-Neckar-Zeitung“ Ende vergangenen Jahres von einem Mitarbeiter dabei erwischt worden sein, sich in der Umkleidekabine vergnügt zu haben. Wie in anderen Fällen sprach der Betreiber ein Hausverbot aus – zudem hätten die Beschuldigten Unterlassungsklagen zugeschickt bekommen.

Einem Sprecher des Amtsgerichts zufolge sind bisher acht verschiedene Verfahren anhängig. Der Fall aus dem Dezember 2017 ist der erste, der am Amtsgericht verhandelt wird. Das Landgericht Heidelberg hatte die Fälle wegen geringen Streitwerts dorthin verwiesen.

Es geht etwa um die Forderung nach Unterlassung und vorgerichtliche Anwaltskosten, die die „Badewelt“ zurückhaben will. Die Beschuldigten wehren sich allerdings gegen die Vorwürfe.

Von RND/iro/dpa